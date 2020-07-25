Туркестан. 25 июля. КазТАГ – Задержаны четверо провокаторов, призывавших к беспорядкам в селе близ Кентау, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Как вчера и обещал Умирзак Шукеев жителям Шорнака, полиция нашла четырех из шести провокаторов, которые в социальных сетях призывали людей к противоправным действиям. Выявления и поиски остальных продолжаются», – написал Калкаманов на своей странице в Facebook в субботу.

По информации полицейских, найденные лица – жители Туркестанской области.

Также сообщается, что ведется досудебное расследование по ст. 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК.

Напомним, 23 июня стало известно, что неизвестные забросали камнями дома сельчанина и его родственников в Туркестанской области. Также выяснилось, что был избит полицейский. Сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак поступило в дежурную часть ОП города Кентау 21 июля. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников. В тот же день полиция сообщила об аресте двоих подозреваемых по данному делу. Также, по данным правоохранителей, установлены шестеро подозреваемых в провокации через соцсети беспорядков. 24 июля стало известно, что число арестованных по делу о беспорядках достигло четырех.

24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. Позднее стало известно, что более 80 жителей разных районов и областей задержали ночью на подступах к селу Шорнак.