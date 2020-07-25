Фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на спецсайте

Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на специальном сайте, сообщает телеканал «Хабар 24».

«По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, сообщает корреспондент «Хабар 24». В исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz», — говорится в сообщении.

Как уточняется, электронную карту данных о педофилах комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад. На сайте в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве.

Затем президент заявил, что дело об изнасиловании ребенка он взял на личный контроль.