Метеорит упал на самый крупный остров в составе архипелага Канарских островов

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Метеорит упал на самый крупный остров в составе архипелага Канарских островов, сообщает газета Diario de Avisos.

«Падение космического тела на севере острова Тенерифе произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер. Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, в зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 гр.

 

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