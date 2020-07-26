Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ – Дождь ожидается в воскресенье в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +21+23.