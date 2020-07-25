Несколько руководителей органов ветконтроля и надзора получили строгие выговоры

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Несколько руководителей органов ветеринарного контроля и надзора получили строгие выговоры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«За ненадлежащий ветеринарно-санитарный контроль строгий выговор вынесен руководителю Северо-Казахстанской областной терринспекции Марату Ибраеву, выговор – руководителям Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областных терринспекций Темирбеку Нуртазину, Жандару Коекееву и Рашиду Нурбекову, а также и.о. руководителя Атырауской и Туркестанской облтерринспекций Галымбеку Бисенгалиеву и Нуржану Усенбаеву. Административное наказание в виде замечания получил руководитель Карагандинской облтерринспекции Марат Мухтаров.

В отношении руководителя Мангыстауской областной территориальной инспекции КВКН Қуанышкерей Мырзатова принято решение об освобождении от занимаемой должности.

Служебные расследования продолжаются в отношении руководителей Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской облтерринспекций, а также инспекции по Шымкенту», — говорится в сообщении в субботу.

На коллегии был рассмотрен и ряд нарушений в работе комитета и территориальных подразделений, проанализированы причины, обсуждены пути устранения нарушений.

В частности, обнаружены значительные нарушения в ходе сверки данных по поголовью скота, указанных в статотчетах и данных ИС «Идентификация сельхозживотных». По итогам первого полугодия разница составила 11,7%. Кроме того, выявлено расхождение по мониторинговым диагностическим исследованиям сельхозживотных почти в 3 млн обследований.

Также выяснилось, что комитетом не ведется реестр биотермических ям: в информационную систему внесено лишь 70% скотомогильников и сибиреязвенных захоронений.

Как уточняется, по итогам камерального анализа с начала текущего года выявлено больше тысячи случаев несоблюдения сроков оказания госуслуг.