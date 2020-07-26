«Педофил избежал тюрьмы» – казахстанец рассказал об оставленных на свободе насильниках

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Казахстанский блогер Александр Цой рассказал об оставленных на свободе насильниках.

«Знаете, почему случился Сатпаев? Потому что помимо самого преступления — похищение и изнасилование пятилетней девочки — есть факты, которые я приведу ниже. И они не менее страшные, чем само злодеяние. Все данные взяты с сайта правовой статистики РК. Все дела, приговоры и фото настоящие. На сайте вся информация в открытом доступе

Справка: ограничение свободы исполняется без изоляции осужденного от общества, то есть осужденный остается на свободе и не попадает в тюрьму.

Итак, дело №1: преступник 20 лет, жертва 11 лет. Дата суда: 7 июля 2016 года. Статья 122 (изнасилование несовершеннолетней) УК РК. Приговор: ограничение свободы сроком на два года. Педофил избежал тюрьмы.

Дело №2: преступник 18 лет, жертва 12 лет. Дата суда: 13 марта 2018 года. Статья 122 (изнасилование несовершеннолетней) УК РК. Приговор: ограничение свободы сроком на четыре года. Педофил избежал тюрьмы.

Дело №3: преступник 20 лет, жертва 12 лет. Дата суда: 4 мая 2018 года. Статья 122 (изнасилование несовершеннолетней) УК РК. Приговор: ограничение свободы сроком на два года. Педофил избежал тюрьмы.

Дело №4: преступник 33 года, жертва 9 (!) лет. Дата суда: 15 октября 2019 года. Статья 122 (изнасилование несовершеннолетней) УК РК. Приговор: ограничение свободы сроком на два года. Педофил избежал тюрьмы.

Дело №5: преступник 77 (!) лет, жертва 5 (!) лет. Дата суда: 24 апреля 2019 года. Статья: 124 (развращение малолетних) УК РК. Приговор: ограничение свободы сроком на пять лет. Педофил избежал тюрьмы.

За этими сухими цифрами стоят детские трагедии, изломанные судьбы и покалеченные души. И ужас, который останется с поруганными детьми навсегда. За педофилию в Китае, в Иране, Ираке, Южной Корее и Саудовской Аравии предусмотрена смертная казнь. У нас эти грязные извращенцы даже не попали в тюрьму. Вам страшно? Мне очень», — написал Цой на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве.

Затем президент заявил, что дело об изнасиловании ребенка он взял на личный контроль.

25 июля СМИ рассказали, что фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на специальном сайте.