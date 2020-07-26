Меры по планированию и закупу лекарственных средств озвучили в минздраве РК

Нур-Султан. 26 июля. КазТАГ – Меры по планированию и закупу лекарственных средств озвучили в министерстве здравоохранения РК, сообщила пресс-служба ведомства.

«Разработаны меры по качественному планированию и закупу лекарственных средств. Упрощение процедур сертификации: сокращены сроки (с одного месяца до трех дней); разовый ввоз выдается в течение суток; ускорена процедура регистрации новых препаратов для лечения COVID-19 (с шести до двух месяцев)», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, насыщение розничных аптек планируют проводить за счет специальных бортов — организованы шесть специальных авиарейсов в Россию и Индию на 4 млн упаковок.

«Формирование в регионах специальных стабилизационных фондов: Алматы – Т5 млрд; Нур-Султан – Т1,2 млрд; Шымкент – Т180 млн; Актюбинская область – Т500 млн; ВКО — Т250 млн и другие. Введение дополнительного лекарственного обеспечения по лечению COVID-19 на уровне ПМСП, включая пять наименований лекарственных средств с охватом порядка 1 млн человек на сумму более Т8,6 млрд. Сформирован месячный запас лекарственных средств для лечения от COVID-19 в стационарах. При этом параллельно проводятся процедуры закупа медицинских препаратов как у отечественных производителей, так и у импортеров, с целью создания резерва еще на три месяца», — резюмируется в сообщении.