На 82-м году жизни скончался академик Кенжегали Сагадиев

Алматы. 26 июля. КазТАГ – На 82-м году жизни скончался известный казахстанский академик, экономист, государственный и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, сообщает корреспондент агентства.

«С глубочайшей скорбью сообщаем Вам, что 25 июля в результате остановки сердца, на 82-м году жизни, скончался академик Кенжегали Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем, кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких. Великий человек, проживший великую жизнь. Похороны состоятся только при участии семьи. Все мероприятия, по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последнее завещание Кенжегали Абеновича. О времени и месте мероприятия, сообщим дополнительно», — говорится в сообщении от семьи Сагадиевых, опубликованном в Facebook в воскресенье.