Родители похищенной девочки в Сатпаеве попросили не организовывать финсборы и собрания

Алматы. 26 июля. КазТАГ – Родители похищенной девочки в Сатпаеве попросили не организовывать финансовые сборы и различные собрания, сообщила уполномоченная по правам ребенка в РК Аружан Саин.

«Обращение родителей девочки к общественности городов Жезказгана и Сатпаева. В первую очередь мы хотим выразить благодарность волонтерам и общественности города за проявленное неравнодушие и помощь в поиске нашей дочери. Благодаря вам мы смогли найти ее оперативно.

Спасибо Вам за слова поддержки. На сегодняшний день состояние дочери оценивается как хорошее. С нами ежедневно работают психологи и профильные врачи. Ежедневно мы поддерживаем связь с уполномоченной по правам ребенка в РК Аружан Саин, она оказывает помощь в части поиска необходимых специалистов, больницы для реабилитации, а также помогает в организации правовой защиты и адвокатов.

Отдельную благодарность выражаем ТОО «Корпорация Казахмыс» за оказываемую в данный момент помощь. Руководство компании приняло решение покрыть все расходы на реабилитацию и восстановление дочери. В финансовой помощи мы не нуждаемся. Корпорация оказывают полную психологическую и финансовую поддержку.

В конце хотелось бы попросить перестать тиражировать фотографии нашей дочери, обсуждать это в комментариях и распространять различную недостоверную информацию. Мы хотим поскорее забыть то, что произошло. Огромная просьба не организовывать сборов, различных собраний, мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед — это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне. Спасибо всем!» — говорится на странице Аружан Саин в Instagram.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве.

Затем президент заявил, что дело об изнасиловании ребенка он взял на личный контроль.

25 июля СМИ рассказали, что фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на специальном сайте.