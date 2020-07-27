До Т15 млн подорожала часть жилья эконом-класса

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане некоторые сегменты жилья эконом-класса подорожали с Т12-Т13 млн до Т14-Т15 млн, заявила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) Ляззат Ибрагимова.

«Главный вопрос сейчас: «Что будет с рынком дальше?» Выйдя из коронавируса, мы ожидали падения цен, но сейчас по сектору залоговых рисков видим, что падения нет. Все зависит от сегментов: некоторые сегменты эконом класса, наоборот, подорожали — те квартиры, которые стояли Т12-Т13 млн, за них сейчас уже просят Т14-Т15 млн», — сказала Ибрагимова в интервью МИА КазТАГ в понедельник.

По ее словам, в целом после 2015 года рынок стагнирует, роста цен на недвижимость нет.