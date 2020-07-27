«Не поддаваться на провокации». «Что произошло в селе Шорнак?». «Люди боятся и думают, что педофила не накажут — о беспорядках в Сатпаеве». «Семьи умерших медиков не получают компенсации». «Представители элитных групп не согласны платить больше налогов»

Сетевой Казахстан 27 июля 2020г.

TIME . KZ . «Не поддаваться на провокации» — “Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел совещание с руководством своей администрации, акимами Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаеве. В результате своевременных действий ситуация в указанных населенных пунктах стабилизировалась, предпосылок к повторению беспорядков не имеется”, — написал на своей странице в соцсети пресс-секретарь Акорды Берик УАЛИ. Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. Глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ провел экстренный брифинг по драматичным событиям в Туркестанской и Карагандинской областях. По его словам, провокаторы через соцсети используют эти инциденты для дестабилизации обстановки в стране.

«И вам не болеть!» — Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» бурно обсуждали полтора года. В документ депутаты мажилиса внесли 717 поправок, еще некоторые — по принципиальным нормам — добавили сенаторы. 7 июля 2020 года кодекс подписал президент. 19 июля закон (за исключением некоторых статей) вступил в силу. В нем множество новых понятий, к примеру, касающихся обязательного страхования, санэпидслужбы или введения в стране карантинных мер (эти нормы добавили уже летом). Новый кодекс о здоровье: ответственность за оскорбление медиков, нарушение тишины, и зарядка на работе.

«Подмочили репутацию?» — Авторское общество “Абырой”, включающее около 600 казахстанских авторов, находится в состоянии войны. Что не могут поделить известные музыканты и композиторы? Накануне выборов в авторский совет инициативная группа в составе Артыка ТОКСАНБАЕВА, Дильмурата БАХАРОВА, Карины АБДУЛЛИНОЙ, Жанны ОРЫНБАСАРОВОЙ и Ерлана СТАМБЕКОВА рассказала нашей газете о своей позиции.

AZATTYQ . ORG . «Блокпост на въезде, спецназ на улицах. Что произошло в селе Шорнак?» — На въезде в село Шорнак на юге Казахстана, в котором живут в основном казахи и узбеки, после конфликта выставили полицейский блокпост, улицы населенного пункта патрулирует спецназ. Силовики пропускают людей и транспорт в село после проверки. Корреспондент Азаттыка побывала в Шорнаке, где, по версии местных жителей, был инцидент с межэтническим окрасом, а по словам властей — бытовой конфликт.

««Всю вину переложили на Аллаха». Семьи умерших медиков не получают компенсации» — В Казахстане семьи медиков, погибших во время эпидемии коронавирусной инфекции, могут остаться без компенсаций. Этого права их, в частности, лишает приказ о таких выплатах. Медики говорят, что приказ, изданный до реальной вспышки эпидемии COVID-19, которую Казахстан переживает сейчас, устарел, содержит лазейки и лишает множество медработников права на компенсацию.

LITER . KZ . «Что даст Казахстану создание национальной криптовалюты. Мнение экспертов» — Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ 21 июля 2020 года на коллегии ведомства заявил о необходимости скорейшего создания в стране электронной национальной валюты. Он считает, что такой финансовый инструмент позволит ускорить сокращение наличных денег, а также обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при государственных закупках. Корреспондент выяснила, можно ли, создав криптотенге, победить коррупцию и решить проблему откатов.

«Люди боятся и думают, что педофила не накажут — Дина Смаилова о беспорядках в Сатпаеве» — Недавнее изнасилование пятилетней девочки в Сатпаеве стало настоящим шоком для всех казахстанцев. Но больше всего случившимся были возмущены сами сатпаевцы. Десятки человек, жаждущих самостоятельно линчевать насильника, вышли на улицы и устроили беспорядки. Полицейские смогли их утихомирить, но этот случай прекрасно показывает градус социального напряжения в обществе. Разочарованные государственной системой правосудия граждане выходят устраивать самосуд. Корреспондент Liter.kz поговорил с руководителем общественного фонда «Не молчи» Диной СМАИЛОВОЙ, которая уже много лет помогает жертвам насилия. Она рассказала нам о поведении толпы, неотвратимости наказания в Казахстане и неработающих законах.

CAMONITOR . KZ . «Ученые составили портрет казахстанского педофила» — Как может выглядеть потенциальный педофил? Есть ли связь между возрастом преступника и возрастом жертвы? Каких людей (например, по знаку зодиака, году рождения по китайскому календарю, региону проживания) чаще судят за педофилию и кому достаются наибольшие сроки? На эти и другие вопросы в своем очередном исследовании попытались ответить ученые AERC (Центра исследований прикладной экономики).

365 INFO . KZ . «Налоги для богатых в Казахстане: когда повысят и к чему это приведет?» — Прогрессивную шкалу налогообложения тоже вводить пока не собираются. ТОКАЕВ лишь поручил правительству изучить этот вопрос. Хотя, по мнению политолога Максима КАЗНАЧЕЕВА, она является индикатором социальной справедливости. Он полагает, что правила игры в налоговой сфере было решено не менять до завершения активной фазы кризиса — Понятное дело, что представители элитных групп не согласны платить больше налогов. Это решение президенту придется принимать через головы элит, приводя их в чувства. Просто сейчас, в условиях кризиса, не имея достаточных ресурсов, он пока не рискует это делать, чтобы лишний раз не конфликтовать.

«У государства нет денег дать всем школьникам по планшету для дистанционного обучения — Перуашев» — Без интернета по-прежнему остаются 2 тысячи сел, а до начала учебного года осталось чуть больше месяца. Хотя давать детям бесплатное образование — конституционная обязанность государства. Впрочем, как и лечить. Депутат, председатель партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ и его коллеги изучают социально-экономическую обстановку в регионах. Фонд социального медицинского страхования не полностью выполняет свои обязанности. В рамках пандемии случилось так, что налогоплательщики, чьи платежи поступали в ФСМС, даже тесты делали за свой счет. А в больницах некоторые пациенты с пневмонией жаловались, что Фонд покрывает не все лекарства, некоторые им приходилось докупать самим.

CARAVAN . KZ . «“Люди погружаются всё глубже в долговую яму»: как отсрочка по выплате кредитов стала кабалой» — “В банковской системе может возникнуть катастрофическая ситуация”, “бизнес не сможет платить по кредитам”, “люди погружаются всё глубже в долговую яму” – это лишь немногие заключения экспертов по ситуации, которая сложилась в стране. Отсрочки по кредитам, которые выдали банки 2 месяца назад, не помогли, а лишь усугубили положение, ведь вознаграждение продолжало капать и сумма долга росла. Что же делать? Как выбраться из тяжелейшего кризиса?

IA — CENTR . RU . Ожет ШЕГИРБАЕВ – «Новый уят: тои в зеркале пандемии» — Пандемия COVID-19 сильно повлияла на многие стороны общественной жизни в Казахстане, включая и вопросы культуры. В последние несколько дней сначала на просторах социальной сети Facebook, а затем и на других платформах и новостных сайтах разгорелся своеобразный спор о сути казахского уята (в переводе с каз. – стыд, совесть)… Идет и пересмотр значения «Ұят», несколько лет назад данный термин использовался исключительно поборниками морали, протестующими против открытого внешнего вида девушек. Сегодня данное слово начинают использовать уже в отношении людей, переходящих грань общепринятой морали. Например, к продавцам соли из озера Кубейтуз, людям, мусорящим на территории охранной зоны национального парка «Боровое» и любым другим нарушителям общественных норм.

PLATON . ASIA . «Пронародные лидеры под запретом» — Каждый политик, каждая правящая власть ссылается на «интересы» народа, как на главный ориентир и критерий своей деятельности, в том числе и в нашей стране. Однако наш простой народ как жил в бедности и нищете, так и продолжает там пребывать. Почему же так происходит? Ответ прост: в Казахстане нет и вряд ли будут, по крайней мере в ближайшее время, пронародные политики, лидеры, то есть люди, посвятившие свою жизнь защите интересов народа. И в этом виноват в первую очередь сам народ, поскольку для того чтобы пронародные лидеры состоялись, им нужна народная поддержка, хотя бы на информационном уровне. Такие пронародные лидеры как Нельсон МАНДЕЛА, Махатма ГАНДИ не могли бы состояться, если бы у них не было моральной поддержки друзей, единомышленников, простых людей.

VLAST . KZ . Дмитрий МАЗОРЕНКО – «Экономика времен коронавируса» — Во втором квартале экономика Казахстана уверенно перешла в отрицательную зону. Страна наблюдает планомерное затухание роста всего: спроса со стороны предприятий и домохозяйств, загрузки мощностей предприятий, реальных доходов граждан и занятости. Из-за недостаточной поддержки предприятий и людей со стороны государства, Казахстану грозит не только падение ВВП и дефицит бюджета, но и заметный рост бедности. С объявлением второго карантина граждане, особенно наименее благополучные из них, будут сталкиваться со снижением номинальных доходов, а ограничение территориальной мобильности лишит их прежней возможности искать лучшей жизни в других регионах страны.

«Выборы в сенат: кто уходит и кто придет в парламент» — В Казахстане завершился этап регистрации кандидатов в депутаты сената. В списке зарегистрированных в итоге – 58 имен. Среди них традиционно мало действующих сенаторов и много чиновников разного уровня. После нынешних выборов в сенате должно стать немного больше женщин, а возраст сенаторов немного уменьшится. Vласть разбирается, как обновится сенат после выборов 12 августа.

FORBES . KZ . «НЭП по-казахстански — 2: вместо роста ВВП — еда и лекарства для населения» — Поручение разработать новый экономический курс президент дал ещё в январе. Что теперь, по мнению экспертов, должно войти в документ? Финансист Бейбит АБСЕНБЕТОВ — Меня терзают смутные сомнения, что если речь идет о документе, то это будет очередной inutilem opus (бесполезная работа), который пополнит копилку обещаний власти, привыкшей давать их множество в последние 20 лет. Мы являемся свидетелями различных красивых проектов, основной сутью которых являлось освоение бюджетов. Можно к гадалкам не ходить, чтобы сказать: вместо вразумительных мер появится очередная красивая идея, которой потребуется финансирование из бюджета или Национального фонда. Обязательно должен будет появится национальный оператор этой программы — еще один монополист.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Взяточников оставят без офшоров. Что предлагает Антикоррупционная служба?» — На всеобщее обсуждение Агентство по противодействию коррупции вынесло концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции». Пожалуй, самая важная часть планируемых новелл касается забугорной жизни чиновников и их семей. Понимая любовь некоторых из них не только к зарубежным пляжам, но и счетам, Антикоррупционная служба собирается перекрыть кислород, а точнее, доступ к иностранным способам хранения и переводу денег. Правда, узел на шее госслужащих, их жен и детей будет затянут не до конца – речь идет не о запрете, а лишь об ограничении по открытию и владению счетами в иностранных банках. Лимит, возможно, будет установлен и по хранению наличных на зарубежных счетах.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Система «Колдау» — троянский конь Мясного союза» — Как бывшая команда Минсельхоза РК пытается «застолбить» стратегическую высоту – контроль за раздачей денег фермерам. Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и чужую работу. Реалии Казахстана показали, что не менее увлекательно следить за жадностью некоторых чиновников. Например тех, кто одарил себя щедрым потоком субсидий в бытность руководителями отечественного сельхозсектора и оставил стране еще одно дискредитировавшее себя наследие – систему Qoldau.

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