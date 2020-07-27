Дополнительно Т250 млрд планируется выделить для лечения и диагностики КВИ в РК – ФСМС

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Дополнительно Т250 млрд планируется выделить для лечения и диагностики коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, сообщил председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) Болат Токежанов.

«С учетом консервативного прогноза Национального центра общественного здравоохранения минздрава по эпидобстановке, до конца этого года на дальнейшее лечение и диагностику фондом медицинского страхования (ФСМС) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) отрабатывается вопрос о дополнительном выделении порядка Т110 млрд. В рамках системы обязательного медицинского страхования дополнительно будут выделены порядка 140 млрд», — сказал Токежанов на онлайн брифинге по участию ФСМС в борьбе с КВИ, в понедельник.

По его словам, эти расчеты еще будут уточняться в зависимости от эпидемиологическо обстановки.

«Осенью прогнозируются увеличение больных COVID-19. Для подготовки здравоохранения к возможному увеличению пациентов идет работа на уровне министерства здравоохранения и региональных акиматов», — добавил Токежанов.