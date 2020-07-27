На участке улицы Жарокова на ночь ограничат проезд в Алматы

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Алматы. 27 июля. КазТАГ — На участке улицы Жарокова на ночь ограничат проезд в Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС).

«С 21.00 28 июля до 06.00 29 июля будет затруднено движение автотранспорта по улице Жарокова в районе пересечения с улицей Басенова. Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Гостей и жителей Алматы попросили заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

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