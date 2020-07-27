Павлодар. 27 июля. КазТАГ — Ержан Иманслям сменил Кайрата Нукенова в должности акима Павлодара, передает КазТАГ.

«Ержан Иманслям назначен акимом Павлодара. Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков. Глава региона поблагодарил Кайрата Нукенова за работу и поставил задачи перед новым акимом», — сообщили в пресс-службе акимата Павлодара в понедельник.

Ранее Иманслям работал руководителем управления машиностроения министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана, в разное время был заместителем акима Павлодара, возглавлял аппарат акима города.

Напомним, Кайрат Нукенов был назначен акимом Павлодара в июле 2019 года.