ФСМС оплатит медорганизациям затраты по лечению COVID-19 до Т2,7 млн за пациента – фонд

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане АО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) оплатит медицинским организациям затраты по лечению COVID-19 от Т293 тыс. до Т2,7 млн за пациента, заявил председатель правления фонда Болат Токежанов.

«Для возмещения медицинским организациям всех затрат, связанных с диагностикой и лечением коронавирусной инфекции (КВИ) и ее осложнениями, фондом разработаны тарифы с учетом тяжести лечения. Так, лечение легкой степени КВИ одного пациента составит Т292,6 тыс., средней тяжести – Т446,1 тыс., тяжелой – Т1,5 млн, за лечение крайне тяжелой степени фонд оплатит Т2,7 млн за одного пациента», — сказал Токежанов на брифинге по участию ФСМС в борьбе с КВИ в понедельник.

По его словам, в структуре тарифа на оказание скорой помощи также увеличены расходы на средства индивидуальной защиты, в среднем, на 40%.

«Из дополнительно запланированных объемов финансирования ФСМС направит порядка Т7,7 млрд на работу мобильных бригад, из расчета 1,4 млн выездов на дом до конца года», — сказал глава фонда.

Он добавил, что сейчас в регионах создано более 3 тыс. мобильных бригад при поликлиниках и стационарах.