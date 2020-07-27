Германия отклонила предложение Трампа вернуть Россию в G7

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Германия отклонила предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, сообщает Reuters.

«Германия отклонила предложение (…) Трампа позвать президента России Владимира Путина обратно в семерку стран с наиболее развитой экономикой», — заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас в интервью, опубликованном в понедельник.

При этом отмечается, что в прошлом месяце Трамп поднял вопрос о расширении G7 и повторном включении в него России, которая была исключена оттуда в 2014 году после аннексии Крыма.

Как сообщается, Маас сказал Rheinische Post, что он не видит никаких шансов на то, чтобы позволить России вернуться в «большую семерку», пока в урегулировании конфликта в Крыму на востоке Украины не будет достигнут прогресс. Однако Россия по-прежнему является частью G20 – более широкой группы, включающей другие страны с формирующимся рынком.

«G7 и G20 – два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — сказал Маас в связи с предложением Трампа пригласить не только Россию, но и другие страны на встречи G7.

Маас отметил, что отношения с Россией «в настоящее время являются сложными» во многих областях.