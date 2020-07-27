$40 млн из занятых Казахстаном у МБРР $90 млн направили на борьбу с COVID-19 – ФСМС

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. По подписанному в 2016 году соглашению между правительством Казахстана и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе $90 млн $40 млн направили на борьбу с COVID-19, сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болат Токежанов.

«На обеспечение работы ФСМС было подписано соглашение между правительством Казахстана и МБРР в ноябре 2016 года и ратифицировано в мае 2017 года. Бюджет проекта составляет $90 млн», — сказал Токежанов на брифинге по участию ФСМС в борьбе с коронавирусной инфекцией (КВИ) в понедельник.

По его словам, из них $80 млн – средства МБРР и $10 млн – средства софинансирования правительства, которые идут для оплаты налогов.

«Срок погашения займа 15 лет, включая пятилетний период до 2022 года. Ставка вознаграждения – 1,95% либор+», — сказал глава фонда.

Заем предусмотрен, по его данным, на приобретение медицинской техники, оборудования, товаров, услуг консультирования.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, правительство Казахстана и Всемирный банк пришли к соглашению о том, что порядка $40 млн направляется на борьбу с КВИ. Уже заключено три контракта на поставку 491 ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких – КазТАГ). Подписан контракт на поставку 87 виброакустических аппаратов, они уже поставлены в медорганизации Казахстана. В целом, подписаны контракты на сумму более $22 млн. На очереди дополнительно проработанные контракты, по которым до конца года будет поставляться оборудование для борьбы с COVID-19. Возврат займа будет производиться через министерство финансов», — добавил Токежанов.