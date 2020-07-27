Атырау. 27 июля. КазТАГ — Около 20 тонн жаропонижающих и антивирусных лекарств доставили в Атырау из России, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Атырауской области.

«В Атырау доставили очередную партию лекарственных средств. В ночь с 25 на 26 июля в Атырау приземлился грузовой самолет из России, который доставил необходимые медикаменты. (…) Около 20 тонн жаропонижающих и антивирусных лекарственных средств, доставлены в Атырау из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение пару дней медикаменты попадут в аптеки города и районов.

«Как вы знаете, за последние две недели в регион доставлено более 80 тонн лекарств. Тем не менее в аптеках еще недостаточно противовирусных и жаропонижающих средств. Для решения этой проблемы по линии СПК «Атырау» выделены средства для пополнения оборотных средств оптового дистрибьютора с условием возвратности, закуплено и доставлено напрямую из Нижнего Новгорода около 20 тонн медикаментов. Здесь есть необходимые лекарства, такие как «Аспирин», «Азитромицин», «Цефазолин», «Цефтриаксон», системы для инфузий, «Офлоксацин», — рассказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов.

Также он сообщил, что ожидается доставка еще 40 тонн лекарств.

«Очередную партию медикаментов в объеме 40 тонн при поддержке акимата области ожидаем в течение 3-4 дней. Главная задача – увеличения необходимого фонда медицинских препаратов», — проинформировал замакима.

По словам Абылханова, для оперативной доставки лекарственных средств компания ТШО помогла с воздушным судном.

Отмечается, что данный объем доставленных медпрепаратов не является гуманитарной помощью.