На 30% сократить потребление соли в европейском регионе к 2025 году рекомендует ВОЗ

Алматы. 27 июля. КазТАГ — На 30% сократить потребление соли в европейском регионе к 2025 году рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Этот материал (в Европейском бюро ВОЗ выпустили целый комплект новейших рекомендаций, которые могут помочь изменить ситуацию с потреблением соли – КазТАГ) отличается от предыдущих публикаций на эту тему: он главным образом состоит из рекомендаций для национальных органов власти, которые позволят им принять практические меры для достижения цели ВОЗ – к 2025 году сократить потребление соли на 30%», — особо подчеркивает практическую пользу нового ресурса глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, руководитель программы по вопросам питания, физической активности и ожирения Жоао Бреда.

По его словам, «даже небольшое снижение потребления соли населением способно спасти жизнь многих людей во всех странах в европейском регионе ВОЗ».

«В настоящее время уровни употребления соли в регионе колеблются в диапазоне от 9 гр. до 19 гр. соли в день, что значительно превышает рекомендованную ВОЗ норму – менее 5 гр. соли в день. Это подвергает здоровье населения огромному риску», — отметил Бреда.

Как подчеркивается, высокое потребление соли – один из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, причем даже те, кто знает об этом, могут не подозревать, сколько соли попадает в их организм с готовыми продуктами питания.

В ВОЗ напоминают, что высокое потребление соли – одна из главных причин повышенного артериального давления, которое, в свою очередь, является одним их основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а именно они – ведущая причина смертности в европейском регионе.

В Всемирной организации здравоохранения утверждают, что сокращение потребления соли населением – одна из наиболее экономически выгодных мер: по оценкам, каждый доллар, потраченный на такие программы, позволяет сэкономить примерно $19 за счет снижения уровней инвалидности и преждевременной смертности.

«В одном из разделов нового комплекта, содержащего наиболее современные рекомендации, говорится о том, как определить основные источники соли в рационе питания и установить конкретные нормы сокращения содержания соли в различных пищевых продуктах. Это особенно важно там, где главным источником соли являются уже упакованные и подвергшиеся промышленной обработке продукты, которые продаются в супермаркетах. В числе такие мер: просвещение населения об опасности излишнего потребления соли, работа с производителями с целью изменить рецептуру пищевых продуктов и блюд и сократить содержание в них соли, размещение на этикетах продуктов четкую информацию, что поможет людям сделать выбор в пользу более полезных альтернатив, и ограничение маркетинга вредных для здоровья продуктов, ориентированного на детей и подростков», — следует из сообщения.

В ВОЗ рекомендуют потреблять не более 5 гр. соли в день – включая соль, содержащуюся в хлебе и в продуктах, готовых к употреблению и прошедших промышленную обработку.