Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Ряд улиц и мост частично перекроют в Нур-Султане связи с ремонтом дорог, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ с 26 июля по 1 августа по улице Амман на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Ж. Ташенова, улице Шарля де Голля на участке от улицы Амман до улицы А. Токпанова», — сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также дорожные работы проводятся по улице Р. Дуйсенбаева на участке от улицы Аспара до улицы Герцена, в связи с чем с 26 по 30 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

Кроме того, планируется проведение дорожно-строительных работ по мостовому сооружению М2 (улица Амман – проспект Мангилик Ел) на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Сарайшык, в связи с чем с 26 по 31 июля планируется частичное перекрытие движения.

Вместе с тем в рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по местному проезду по улице Сарайшык на участке от улицы Карасакал Еримбет до улицы Жиембет жырау, в связи с чем с 26 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», — резюмируется в сообщении.