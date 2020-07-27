На 44% уменьшилось число пациентов с пневмонией в стационарах Нур-Султана – горздрав

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — На 44% уменьшилось число пациентов с пневмонией в стационарах Нур-Султана, сообщила ИО руководителя управления общественного здравоохранения (УОЗ) столицы Алия Рустемова.

«Уменьшилось число пациентов, находящихся на стационарном лечении с пневмонией, на 44% – с 1333 до 746. Снизилось количество обращений в станцию скорой медицинской помощи на 53% – с 3410 до 1608 в сутки, вызовов на 56% – с 2 368 до 1 039, вызовов по поводу КВИ в пять раз – с 350 до 73 в сутки. Но вирус никуда не ушел. Необходимо продолжать строго соблюдать карантинные меры: обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию», — цитирует Рустемову официальный интернет-ресурс акимата Нур-Султана с брифинга в понедельник.

Отмечается, что карантинные меры и усиление амбулаторного лечения в поликлиниках позволило снизить нагрузку на медучреждения и врачей.

«По состоянию на 27 июля в городе зарегистрировано 10 070 случаев КВИ. 6766 человек, или 67%, выписаны с выздоровлением, 966 – находятся в инфекционных стационарах города. С 5 июля количество пациентов, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах, уменьшилось на 48% – с 3357 до 1758 человек. Загруженность коечного фонда уменьшилась с 90% до 45%, количество свободных коек увеличилось с 369 до более 2 тыс.» — следует из сообщения.

Как сообщается, на сегодня в Нур-Султане ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции проводят девять лабораторий, из них семь государственные и две частные, с общей мощностью до 5,5 тыс. исследований.

«За время пандемии проведено порядка 284 тыс. ПЦР-тестов. За последние три недели в лабораториях проводятся в среднем в сутки 2,5 тыс. тестов. Это ниже почти на 30%, чем в июне (3,5 тыс.) Во всех поликлиниках города организованы провизорные отделения, где пациентам с клиникой ОРВИ и пневмониями проводят забор мазка», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что созданы мобильные бригады, которые на дому проводят забор материала у бессимптомных вирусоносителей, а также у лиц из числа близких контактов с больным COVID-19.

«Сейчас в Нур-Султане проблем со сдачей ПЦР-тестирований не имеется. В настоящее время акиматом города проводится работа по увеличению количества тест-исследований для жителей столицы за счет закупа дополнительного лабораторного оборудования. Вместе с тем необходимо отметить, что при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции, эпидемиологического анамнеза нет необходимости в сдаче ПЦР-тестов», — отметила Рустемова.

Ранее сообщалось, что заполняемость реанимационных коек в Казахстане снизилась на 19%.

Напомним, 23 июля главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что карантинные меры в Казахстане будут ослабляться в зависимости от снижения заполняемости больничных коек. При этом первый этап ослабления карантина начинается при заполняемости 70%, второй – 50%, третий – меньше 30% при показателе R0 меньше 1.