Факт подделки лекарств в цехе в Алматы расследуют как дело об ОПГ, трое арестованы

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Факт подделки лекарств в подпольном цехе в Алматы расследуют как дело об организованной преступной группе (ОПГ), трое арестованы, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«Установлены и задержаны организатор, посредник и пособник. 26 июля следственным судьей специализированного межрайонного следственного суда Алматы в их отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении в понедельник.

Досудебное расследование ведет департамент экономических расследований (ДЭР) Алматы.

«Зарегистрированы уголовные дела по части 1 статьи 222 (незаконное использование чужого товарного знака), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 323 (обращение с фальсифицированными лекартсвенными средствами или медицинскими изделиями), частям 1 и 2 статьи 262 (создание и руководство оргазованной преступной группы и участие в ней)», — уточнили в КФМ.

Напомним, 24 июля прокуратура Алматы сообщила, что в городе был выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, где правоохранители изъяли более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротацеф», «Солкосерил», «Регидрон оптим», «Кальций-Д3 Никомед», «Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидим» и другие. Также были установлены типография по изготовлению упаковки для лекарств, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, и соответствующий подпольный цех.