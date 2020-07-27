На 5,7% выросли цены на социально-значимые товары в Казахстане с начала года

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. На 5,7% выросли цены на социально-значимые товары в Казахстане с начала 2020 года, сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы.

«Показатель роста цен на социально-значимые продовольственные товары с начала года по состоянию на 21 июля составил 5,7%. При этом последние пять лет максимальное значение данного показателя наблюдалось в 2016 году – 9,1%. В 2019 году рост составил 7,7%», — сообщил Азамат Аскарулы на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, наибольший рост цен зафиксирован в Павлодаре (11,9%) и Нур-Султане (11,8%). Меньше всего, по данным вице-министра, цены росли в Алматы, Петропавловске и Актау, при этом он по этим городам цифры не назвал.

Также он уточнил, что больше всего выросли цены на картофель, морковь, лук и гречку. При этом, как отметил Аскарулы, подешевели капуста, яйца, рис, мясо кур и соль.