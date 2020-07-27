В Алматы запретили продавать и забивать скот на Курбан айт

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Алматы. 27 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Постановлением главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина в городе на Курбан айт запрещена торговля скотом и работа скотобоен.

«Второе. (Запретить – КазТАГ) организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории города Алматы и реализацию скота в частных домовладениях. Третье. С 31 июля по 2 августа приостановить работу убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенных центральной мечетью города Алматы», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, что Бекшин вынес постановление о запрете празднования Курбан айт в Алматы.

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