Караганда. 27 июля. КазТАГ – Динара Халдарова. На два месяца арестовали предполагаемого педофила в Сатпаеве, передает корреспондент агентства.

«Да, мы подтверждаем, (что предполагаемый педофил из Сатпаева арестован – КазТАГ) санкционирован следственным судом на два месяца», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда в понедельник.

В пресс-службе уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца была вынесена 26 июля.

Напомним, 24 июля сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем стало известно, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

25 июля СМИ рассказали, что фотографии и данные о педофилах по Казахстану стали доступны на специальном сайте.

26 июля сообщалось, что родители похищенной девочки в Сатпаеве попросили не организовывать финансовые сборы и различные собрания.