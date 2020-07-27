«Жилстройбербанк» не обязан обеспечивать людей пентхаусами – Ибрагимова

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Максимальный размер займа в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – Т90 млн, сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

«Мы не берем обязательство обеспечивать людей пентхаусами. В целом, максимальный размер займа – Т90 млн и если придет клиент, который скажет что у него зарплата – Т3 млн и он хочет получить заем на Т270 млн, мы ему откажем. Это (низкий размер займа – КазТАГ) диверсифицирует портфель и помогает в кризисных ситуациях – ситуация с коронавирусом это показала», — сказала Ибрагимова в интервью МИА КазТАГ в понедельник.

По ее словам, если человек лишается высокого дохода, допустим, зарплаты в Т1,5 млн в какой-то момент, например, когда компания свернула направление, то только каждый шестой потом на рынке сможет найти такую же зарплату и восстановить свой доход. А люди, которые получают зарплату до Т100 тыс. уже в первый месяц после потери предыдущей работы могут восстановить этот доход, потому что более низкооплачиваемый работы на рынке больше.

«При разработке новых программ первый параметр, который мы учитываем – это доходы населения. У нас есть региональные диспропорции: доходы, например, в Жамбылской области всегда ниже, чем доходы в Актюбинской области, доходы в Северо-Казахстанской – ниже, чем доходы в Павлодарской области. Это зависит от концентрации производства, промышленных предприятий. Например, Актюбинская область – это и металлургический сектор, и нефтяной сектор, сектор транспортной логистики с Россией. Жамбылская область – более сельскохозяйственная, связана с производством пищевой продукции и там – большое количество бюджетников», — отметила Ибраимова.