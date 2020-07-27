Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и семи областях Казахстана на вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 июля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 28 июля днем ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау днем 28 июля ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Ночью и утром 28 июля местами в Кызылординской области ожидается гроза. Утром и днем сохраняются ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ночью и утром 28 июля ожидается гроза.

28 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 28 июля ожидается гроза.

Днем 28 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 28 июля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 28 июля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

28 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 28 июля днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 28 июля днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

28 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 28 июля ожидается гроза.

28 июля днем в Карагандинской области ожидается местами сильный дождь. 28-29 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 28 июля ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, днем 18 метров в секунду. В Жезказгане 28 июля днем ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный 18 метров в секунду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.