Назначен новый замакима Нур-Султана

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Назначен новый заместитель акима Нур-Султана, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«В связи с переходом замакима Алтынбека Кайсагалиева на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. (…) По согласованию с администрацией президента заместителем акима стал 47-летний Нурлан Солтамбеков. Стаж работы на госслужбе составляет более 20 лет. Специальность – инженер-строитель», — говорится в сообщении в понедельник.

Трудовую деятельность Солтамбеков начинал с мастера столярного цеха. В разные годы работал на разных позициях в ряде управлений. На протяжении пяти лет проработал в должности заместителя руководителя управления коммунального хозяйства столицы. В последние годы возглавлял управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.