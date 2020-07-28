Бесплатное фото филиппинки использовал акимат Алматы на призывающих носить маски билбордах

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Бесплатное фото филиппинки использовал акимат Алматы на билбордах, содержащих призыв носить медицинские маски.

«Ну и под настроение поста Куата Камали о том, что девушка в маске малость задолбала, скажу, что этот посыл, конечно, из благих намерений. Я ничего не имею против. А вот некоторые в комментариях в шутку говорят, мол, денег хватило только на одну девушку. А я вам больше скажу – девушка эта в абсолютно свободном доступе на ресурсе freepik и других. Доступная в общем. Причем в разных позах. Так что денег ого как хватило, чтоб за один день забить все конструкции этим изображением (…) Просто на фотосессии сэкономили ради нашего же блага, взяли готовую картинку девчонки в маске из Филиппин», — сообщил пользователь Facebook Кирилл Лавров.

На сайте freepik шаблон баннера с изображением девушки доступен при условии указания ссылки на источник фото. Использование шаблона без указания ссылки допускается при приобретении премиум-аккаунта стоимостью €9,99 в месяц. Изображение той же самой девушки в той же маске и в той же позе есть на испанских, итальянских сайтах, сайтах стран восточной Европы и других.

Акимат Алматы не ответил на запрос МИА КазТАГ о том, сколько средств было затрачено на социальную рекламную кампанию, сколько баннеров, билбордов, плакатов и наклеек было изготовлено, и как будет замеряться эффективность их размещения.