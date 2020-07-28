Заражение добровольцев COVID-19 может ускорить разработку вакцины – СМИ

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Намеренное заражение добровольцев COVID-19 может ускорить разработку вакцины, сообщает CNN.

«Обычно разработка вакцины включает в себя несколько этапов, начиная с испытаний в чашках Петри и тестировании вакцины на животных. Лишь небольшая часть потенциальных вакцин доходит до испытаний на людях, во время которых ученые оценивают побочные эффекты и эффективность вакцины. (…) Учитывая срочность поиска безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, исследователи в некоторых случаях пропускают стадию испытаний на животных. Более того, они предлагают так называемое «контролируемое заражение», при котором добровольцев, участвующих в тестировании вакцины, намеренно инфицируют для более быстрой оценки эффекта экспериментальной вакцины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что желание стать добровольцами выразили более 32 тыс. человек

«Организация под названием 1Day Sooner, которая выступает за проведение испытаний вакцины от коронавируса на людях, попросила желающих оставить свои данные на специальном сайте. Свои данные оставили более 32 тыс. человек. Организация также обратилась с открытым письмом к директору Национального института здравоохранения Фрэнсису Коллинзу, в котором подчеркивалась важность испытаний методом контролируемого заражения. Письмо подписали более 150 человек, в том числе 15 нобелевских лауреатов и ряд других экспертов и ученых», — отмечается в публикации.

По информации издания, участие в таком эксперименте может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти некоторых участников.

«Сторонники этих испытаний говорят, что им может понадобиться около 100 участников для каждого исследования. В случае, если будут проведены испытания 20 вакцин, 2 тыс. человек будут намерено инфицированы коронавирусом. В случае, если все эксперименты окажутся неудачными, примерно 416 добровольцам понадобится госпитализация, 84 попадут в реанимацию, а четверо умрут. Если сработает только одна из 20 пробных вакцин, только 100 участников будут защищены, в то время как 1900 будут заболеют», — отмечает издание.

Как сообщается, большинство испытаний вакцин предназначено для проверки того, вызывает ли вакцина выработку антител, а не для того, чтобы предотвратить заражение.

«Даже если экспериментальная вакцина вызовет выработку антител, она не обязательно запустит все компоненты иммунной системы организма, чтобы эффективно справиться с вирусом. В довершение всего, исследователи знают, как долго будут действовать антитела к COVID-19, сколько антител требуется, чтобы предотвратить заражение и возможно ли повторное заражение. Вакцина также может вызывать значительные побочные эффекты. Например, он может создавать антитела только у 50 или 60% участников и вызывать серьезные заболевания у 10%», — говорится в сообщении.