Более трети работающих в Казахстане интернет-магазинов освобождена от налогов

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более трети работающих в Казахстане интернет-магазинов – 601 из более 2 тыс. – освобождена от налогов, заявил министр торговли и интеграции (МТИ) РК Бахыт Султанов.

«В Казахстане действуют более 2 тыс. интернет-магазинов, однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрирован всего 601 интернет-магазин», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его словам, несмотря на рост доли электронной торговли, в Казахстане «до сих пор существуют барьеры для дальнейшего полноценного перехода на онлайн».

«Проблемы такие как: высокая доля теневой экономики, высокая комиссия по межбанковским платежам, эквайринга, неготовность малых средних предприятий, и несвоевременная доставка товаров», — перечислил глава МТИ.

«Для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения. Первое. Оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям. Сегодня мы прорабатываем страновые партнерства по выводу наших казахстанских компаний на международные онлайн-торговые площадки, как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «золотого поставщика». Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса. Второе. Принимаются меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии», — проинформировал Султанов.