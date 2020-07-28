Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ — Горячую линию о фактах по деятельности нацпарков организовали в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Руководителям нацпарков «Көлсай көлдері» и «Чарын» вынесены выговоры за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, приведших к ряду нарушений на природных территориях. В этой связи мы решили организовать горячую линию о фактах по деятельности нацпарков в Казахстане», — сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во вторник.

По его словам, на номер горячей линии «каждый гражданин может напрямую сообщить о нарушениях в нацпарках с приложением фото, видео, в том числе фактах незаконной вырубки деревьев, незаконного рыболовства и охоты, отказа в выдаче чеков на экопостах, замечаниях к работе сотрудников парков и других нарушениях».

«Номер горячей линии по нацпаркам министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК: +7 777 678 52 52», — резюмировал Мирзагалиев.