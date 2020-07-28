Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Как нуждающимся получить жертвенное мясо на Курбан айт в Казахстане в условиях карантина, сообщили в пресс-службе управления по делам религий Нур-Султана.

«Жертвенное мясо целиком будет распределено семьям, нуждающимся в социальной помощи. Для нуждающихся в помощи семей, на сайте Qurban2020.kz включена функция «Подать заявку на получение жертвенного мяса». Загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как добавили в управлении, на Курбан айт будет ограничен ввоз крупно-рогатого и мелкого скота для реализации на территорию столицы.

Ранее сообщалось, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничные молитвы «Айт намаз» в мечетях Нур-Султана не будут проводиться. В целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей, традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) будут закрыты. В этой связи, в целях обеспечения онлайн-своершения обряда жертвоприношения запущен сайт qurban2020.kz.