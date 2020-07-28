Продовольственная безопасность. Как сотрудничество Казахстана и Израиля может спасти мир от голода

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный экономический кризис выявили тревожный факт: мир далек от продовольственной безопасности

Пандемия коронавируса, затронувшая глобальные системы здравоохранения и экономики, подчеркнула важность долгосрочных партнерских отношений. Это касается как борьбы с пандемией, так и более тесного сотрудничества для обеспечения продовольственной безопасности — необходимой сейчас как никогда.

Учитывая огромный потенциал Казахстана в агробизнесе с его сельскохозяйственными землями и ресурсами, я считаю Израиль естественным партнером республики в этом вопросе. Будучи первопроходцем в инновационном сельском хозяйстве, Израиль создает высококачественную агропродукцию даже в самых сложных условиях – водных и климатических.

Важным преимуществом Казахстана является его стратегическое расположение в сердце Евразии — между огромными рынками спроса в России и Китае. Совместными усилиями, объединяя израильский опыт с ресурсами казахстанских партнеров, мы можем работать сообща, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и накормить миллиарды людей.

Недавний отчет Оксфама, Оксфордского комитета по оказанию помощи голодающим, от июля 2020 года, предупреждает: кризис голода, усугубленный COVID19, потенциально может ежедневно убивать больше людей, чем сам вирус. Так, по оценкам комитета, к концу года от голода, связанного с Covid-19, может умирать около 12 000 человек в день. Об угрозе голода говорят и отчеты США и Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Они призывают международное сообщество поддержать открытую торговлю и воздержаться от национальной протекционистской политики.

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный экономический кризис выявили тревожный факт: мир далек от продовольственной безопасности. Для миллионов людей пандемия стала последней каплей — они вынуждены бороться с последствиями закрытия границ, карантинных ограничений, безработицы, социального неравенства и разрушенных цепочек продовольственных поставок. Все это затронуло миллионы производителей и потребителей продуктов питания.

Продовольственная безопасность и состояние питания уязвимых групп населения, вероятно, еще сильнее ухудшатся из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Эта сложная ситуация поднимает вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис, который неизбежно ведет к голоду, нестабильности в сферах политики и безопасности, неконтролируемой миграции.

При этом страны могли бы преуспеть за счет увеличения своих производственных мощностей. Пища, в дополнение к потребностям в калориях, должна быть здоровой, питательной, доступной для всех по приемлемой цене. Чтобы увеличить производство и расширить разнообразие, местное сельское хозяйство нуждается в значительных стимулах и поддержке.

Но, как говорится, для танго нужны двое, поэтому давайте посмотрим на характеристики двух партнеров: Израиля и Казахстана. Это страны, которые совместными усилиями могут активно способствовать глобальной продовольственной безопасности.

Государство Израиль является экспертом по успешному инновационному сельскому хозяйству в крайне сложных регионах, подверженных воздействию пустыни и засухи. Одним из лучших примеров, иллюстрирующих это, служит капельное орошение. Удивительно, что большинство сельскохозяйственных культур во всем мире все еще выращивается путем «сухого земледелия», то есть в прямой зависимости от дождя для полевого полива. Переход на орошаемое земледелие увеличит урожайность, сэкономит воду и парниковые газы, что со временем обеспечит продовольственную безопасность. Например, вместо того, чтобы получать урожай овощей один раз в год, используя естественные осадки, это можно делать в несколько раз чаще с помощью капельного орошения.

Точное земледелие, которое обеспечивает все потребности растений на индивидуальной основе, является еще одним примером. Сегодня датчики способны определять, сколько воды и удобрений требуется для каждого дерева, от каких болезней оно страдает, и, соответственно, какое лечение ему требуется. К слову, лечение часто проводится с помощью дронов или других инновационных методов. Использование спутников для сбора информации и дистанционного зондирования, компьютеризированных теплиц и постоянного мониторинга температуры, влажности, насекомых-вредителей и т.д. также повышает урожайность сельскохозяйственных культур и создает больше продовольствия.

Как известно, невозможно вырастить что-то без воды. Потому в засушливом Израиле были найдены и реализованы особые эффективные решения. В стране для сельского хозяйства используются очищенные сточные воды и даже соленая вода, предотвращаются утечки благодаря идентификации их источника, применяется гидропоника, позволяющая выращивать овощи в воде. Водосбережение, мониторинг орошения и многие другие решения, разработанные в Израиле, могут быть реализованы во всем мире — относительно легко и при низких затратах.

Израиль активно работает над развитием сотрудничества в области сельского хозяйства и делится своими уникальными знаниями и опытом с другими странами и организациями. Так, в июле 2020 года Израиль был принят в Совет ФАО, руководящий международными усилиями по борьбе с голодом, улучшению питания и продовольственной безопасности.

Другой партнер, Казахстан, обладает огромным потенциалом в сфере агробизнеса. Это связано с обширной территорией, высококвалифицированной рабочей силой и географической близостью к основным потребительским рынкам Китая и России. Последнее является важным стимулирующим фактором для экономики, ориентированной на экспорт. Важно отметить, что продукция казахстанского производства пользуется высоким спросом на рынках Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Это происходит благодаря высокому качеству экологически чистой продукции, а также тому факту, что Казахстан обладает репутацией ведущей экономики Центральной Азии.

Агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике республики. Его рост поспособствует устойчивому развитию страны, увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни большей части населения. По данным ФАО, Казахстан наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной входит в число стран с наибольшим потенциалом в АПК.

Как недавно отметил премьер-министр Аскар Мамин, «Казахстан имеет возможности стать мировым продуктовым хабом. В качестве примера можно привести Туркестанскую область, где есть планы по увеличению сельхозпроизводства в три раза в течение четырех лет. В рамках господдержки особый акцент уделяется расширению орошаемых участков с использованием современных поливных технологий, а также увеличению количества урожаев». «Это даст мультипликативный эффект на развитие следующих переделов производства готовой продукции», — подчеркнул он.

Международное сообщество и финансовые институты признают важность сельскохозяйственного сектора в Казахстане. Таким образом, в начале июля 2020 года Всемирный банк утвердил заем в размере 500 млн долларов для Программы устойчивого развития животноводства в Казахстане. Финансирование этой программы поддержит государственный агропромышленный комплекс Казахстана в улучшении ветеринарных услуг и систем учета животных, расширении модели предоставления услуг, ориентированной на фермеров, и улучшении агроэкологической политики.

Помимо прочего, программа нацелена трехкратное увеличение экспорта говядины в течение пятилетнего периода, и подключение к экспортным цепочкам около 20 000 мелких и средних фермерских хозяйств.

Как отметил глава представительства Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто, «Казахстан обладает огромным природным потенциалом и выгодным географическим положением, что способствует экспортно-ориентированному развитию мясного сектора. Они могут быть использованы для достижения долгосрочных целей экономического развития Казахстана, а именно, диверсификации экспорта и повышения уровня жизни сельского населения. Программа особенно важна в период пандемии COVID-19, которая влияет на занятость по всей стране».

Вдохновляет развитие на этом пути: недавно израильская агрофирма AGRIGO подписала контракт на создание в Алматинской области инновационного животноводческого комплекса полного цикла (от разведения до производства и продажи мяса), который ориентирован на китайский рынок. Укрепленный благодаря общему динамичному развитию торговых отношений, проект обладает всеми возможностями приобрести стратегическое значение для Израиля, Казахстана и Китая.

Кризис Covid19 еще далек от разрешения, и мы будем продолжать испытывать его последствия почти во всех сферах нашей повседневной жизни.

Израиль будет рад и горд поделиться своим богатым опытом и знаниями в важных областях со своим близким другом и партнером Республикой Казахстан — на благо наших стран, народов и всего человечества.

Июль 2020

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