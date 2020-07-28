Сколько дней в августе отдохнут казахстанцы

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ — Казахстанцы в августе отдохнут в общей сложности 11 дней, передает корреспондент агентства.

Согласно календарю праздников Казахстана на 2020 год, 30 августа (воскресенье) в стране праздничный выходной – День Конституции, который является государственным праздником. В связи с тем, что День Конституции в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на 31 августа (понедельник).

С учетом 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля, которые выпадают на субботу и воскресенье, казахстанцы получат 11 дней полноценного отдыха.