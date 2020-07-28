Минздрав заявил о возможности поэтапного смягчения карантинных мер в Казахстане

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о возможности поэтапного смягчения карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«За три недели карантина достигнуто следующее. Показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99. И процент занятости коек снизился с 90% до 47%. Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

По его словам, с начала введения строгих ограничительных карантинных мер с 5 июля за зарегистрировано 35 951 новых случаев коронавирусной инфекции (КВИ).

«В целом отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — добавил глава минздрава.

Как заявил министр, согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, МЗ РК отслеживается показатель репродуктивности инфекции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения КВИ.

«Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19, зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики. В частности, эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% – от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий. Вместе с тем, остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30%), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40%)», — заключил Цой.