ВОЗ: Ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой при борьбе с COVID-19

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Алматы. 28 июля. КазТАГ — Ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой при борьбе с COVID-19, считает исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

«Отвечая на вопрос об эффективности закрытия границ, Райан подчеркнул, что само по себе ограничение на передвижение людей не является эффективной мерой – она может работать только в сочетании со всеми остальными, о которых в ВОЗ говорят постоянно», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

По словам Райана, «сегодня вирус присутствует повсюду, и он будет распространяться при первой возможности», при этом он подчеркнул, что страны не могут держать свои границы закрытыми вечно.

«Мы считаем вполне возможным просчитать и минимизировать риски, связанные с международными путешествиями и перевозками», — сказал представитель ВОЗ и добавил, что об этом должны договариваться сами государства.

Он пояснил, что неважно, как назвать возвращение вируса – пиком, второй волной или как-то еще, главные вопросы, которые нужно задавать: «Знаете ли вы, где циркулирует вирус?», «Знаете ли, в каких группах населения он распространяется?», «Какие меры контроля вы принимаете?», «Насколько эффективно вы сможете подавить вернувшийся вирус?».

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«Понятно, что ни одна страна не хочет возвращаться к карантину, никто не хочет – уж очень велики экономические последствия, да и многие другие. Но если мы понимаем, как происходит распространение (коронавируса – КазТАГ), и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры. Это как в нейрохирургии: когда делают операцию на мозге, хирурги пользуются микроскопами, чтобы добраться именно туда, где таится проблема», — подчеркнул Райан.

По его мнению, принимаемые меры должны носить четкий и последовательный характер – если «инструкции меняются каждые два дня», это очень тяжело для населения и может вызвать у людей негативную реакцию. В ВОЗ рекомендуют принимать конкретные меры на какой-то период для того, чтобы убедиться, дают ли они результат, и чтобы дать возможность людям как-то адаптироваться.

Он также призвал «не ополчаться» на страны, которые активно выявляют случаи заражения, ведут наблюдение и «как раз стремятся вскрыть проблему». Гораздо опаснее, если власти не делают этого, а пытаются сгладить или приукрасить ситуацию, чтобы она «хорошо выглядела».

«Но в случае инфекционных заболеваний, если ситуация «выглядит благополучно», это не значит, что она на самом деле благополучна. Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки», — отметил Райан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что почти шесть месяцев назад он объявил распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Тогда за пределами Китая было инфицировано лишь 100 человек, и не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

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«И хотя наш мир кардинально изменился, основы успешной борьбы с пандемией все те же: эффективное политическое руководство, информирование и вовлечение людей и учет их мнения», — сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что не изменились и меры, необходимые для того, чтобы остановить передачу вируса и спасти людей от смерти: выявлять, изолировать и тестировать людей с подозрением на COVID-19, лечить больных, отслеживать и изолировать тех, с кем они находились в контакте.

«Держитесь на расстоянии от окружающих, мойте руки, избегайте многолюдных мест и закрытых помещений, и, где требуется, носите маску», — заключил Гебрейесус.

Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, на момент подготовки материала в мире выявлено 16 644 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 656 550 умерших и 10 232 050 выздоровевших.

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