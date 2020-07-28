Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Новая система надбавок для борющихся с коронавирусом в РК вступит в силу с 3 августа, сообщает корреспондент агентства.

«Работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19: 1 группа риска в размере 20 МРЗП, 2 группа риска – 10 МРЗП, 3 группа риска – 5 МРЗП», — говорится в постановлении премьер-министра Казахстана Аскара Мамина от 23 июля 2020 года № 471.

Отмечается, что постановление начинается действовать с 3 августа (по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Порядок установления надбавки определяет уполномоченный орган в области здравоохранения.