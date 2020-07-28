Тараз. 28 июля. КазТАГ — Врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область для помощи в лечении COVID-19 и пневмонии, сообщает пресс-служба акима области.

«В Жамбылскую область прибыла группа врачей из Республики Татарстан. Основная цель визита зарубежных специалистов – оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии. Самолет с татарскими медиками приземлился поздним вечером в международном аэропорту Тараза «Аулие-Ата». (…) В составе прибывшей группы – врач-инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы», — говорится в сообщении во вторник.

По словам руководителя управления здравоохранения (УЗ) Жамбылской области Марата Жуманкулова, специалисты из Татарстана ознакомятся с протоколами лечения коронавируса и пневмонии в регионе, окажут врачам консультационную и методическую помощь.

«Все специалисты, прибывшие к нам, имеют высокую квалификацию и категорию. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией. В программу визита включены посещение данных стационаров, а также объектов поликлинического профиля, центральных районных больниц. В Российской Федерации имеется хороший опыт лечения COVID-19. Я думаю, что приезд российских специалистов позволит нам где-то пересмотреть, а где-то улучшить работу в этом направлении», — сказал глава облздрава.

В свою очередь анестезиолог-реаниматолог Республиканского клинического онкологического диспансера министерства здравоохранения Республики Татарстан Александр Ванюшин отметил, что «это двухсторонний визит».

«Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечение коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки», — сказал анестезиолог-реаниматолог.

По словам председателя правления АО «НК «СПК «Тараз» Олжаса Каржауова, с руководством Республики Татарстан имеется договоренность о двухстороннем сотрудничестве не только медиков, но и представителей бизнеса двух стран.

«Пока из-за пандемии в полной мере реализовать это соглашение не получается. В дальнейшем, когда будет снят карантин, и стабилизируется ситуация в мире, мы намерены направить в Татарстан с целью обмена опытом и жамбылских предпринимателей, в том числе представителей фармацевтических компаний, владельцев сети аптек и так далее», — пояснил председателя правления АО «НК «СПК «Тараз».