Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается во вторник лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные дожди. Возможно выпадение града. На западе страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, днем сильный дождь. Гроза, возможен град. Ветер северный, северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +20+22.

В Карагандинской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +11+16.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. Днем +21+26, ночью +12+17.

В Акмолинской области ожидается дождь, местами с грозой, днем местами сильный, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, шквал. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Костанайской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, шквал, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Кызылординской области днем без осадков, ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, утром и днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Туркестанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, ночью без осадков, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, ночью без осадков, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Мангистауской области без осадков, днем на юге сохранится сильная жара. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области без осадков, днем на юге сохранится сильная жара, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Атырауской области без осадков, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Актюбинской области без осадков, на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Алматинской области без осадков, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики ожидаются колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.