Сагинтаев назвал новую сумму по стабфонду лекарств и медизделий в Алматы – Т10 млрд

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы создан стабилизационный фонд по социально-значимым лекарствам и изделиям медицинского назначения, на него выделено Т10 млрд, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Создан стабилизационный фонд по социально-значимым лекарствам и изделиям медназначения. На него выделено Т10 млрд: на обеспечение аптечной сети – Т5 млрд, стационаров – также Т5 млрд», — сказал Сагинтаев на заседании правительства Казахстана, во вторник.

По его словам, формируются запасы 94 наименований препаратов. С 1 июля, как заявил аким, поступило более 99 млн упаковок: за счет средств стабилизационного фонда – 3,6 млн. До конца этой недели, по словам главы города, ожидается за счет средств стабилизационного фонда поступление еще 3,8 млн упаковок лекарств.

«На сегодня, на складах города находятся в запасе 2,8 млн препаратов», — заверил Сагинтаев.

Напомним, 10 июля Сагинтаев, говоря о создании стабилизационного фонда, называл сумму вдвое меньше.

«Следующий шаг – создание лекарственного стабилизационного фонда. Выделено Т5 млрд на беспроцентное кредитование поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка», — заявил тогда аким Алматы.