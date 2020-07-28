До Т900 млрд вырастет интернет-торговля в Казахстане по итогам 2020 года – МТИ

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане интернет-торговля к концу 2020 года вырастет до Т900 млрд, прогнозирует министр торговли и интеграции (МТИ) РК Бахыт Султанов.

«Объемы рынка интернет-торговля за I полугодие 2020 года составил Т435 млрд — 9,4% от общего объема розничной торговли (в Казахстане – КазТАГ). До Т900 млрд мы прогнозируем рост к концу 2020 года», — сказал Султанов на заседании правительства Казахстана, во вторник.

По его словам, в рамках госпрограммы по развитию электронной торговли, которая сейчас пересматривается, объемы электронной торговли до 2025 года составит 15% от всей розничной торговли.

«Во время карантина онлайн-торговля выросла, по данным Национального банка, в 2,5 раза», — сказал министр.

Министр отметил мировые тренды в развитии онлайн торговли: на сегодня потребители 40% товаров выбирают по надежности бренда, идет развитие международного сотрудничества, трансграничной торговли, онлайн-торговли и логистики, пандемия привела к росту онлайн-торговли.

«Активно развиваются рынки Foodtech и Pharmtech: рынок Foodtech увеличился до семи раз, рынок Pharmtech — до пяти раз», — добавил Султанов.