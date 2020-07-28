Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акимам держать ситуацию с коронавирусом под строгим контролем, передает корреспондент агентства.

«Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей доложили главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растет количества вылеченных пациентов. В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали во вторник.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 84 648 зараженных коронавирусом, 54 404 выздоровевших, 585 летальных случаев.