Алматы. 28 июля. КазТАГ — Коронавирус вызывает осложнения на сердце у 78% пациентов, сообщает информационное агентство UPI.

«Согласно исследованию, опубликованному JAMA Cardiology, у 78% людей с диагнозом COVID-19 через несколько недель после выздоровления были обнаружены осложнения на сердце. По словам исследователей, у 78 из 100 участников исследования магнитно-резонансная томография (МРТ) показала признаки повреждения сердца. Исследователи утверждают, что ни у одного из 100 пациентов в возрасте 45-53 лет ранее не было проблем с сердцем и до заболевания коронавирусом они были практически здоровы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что результаты МРТ выявили два потенциально серьезных заболевания сердца: миокардит и перикардит. Миокардит — это воспаление сердечной мышцы, которое может снизить способность сердца к перекачиванию крови, в результате чего может развиться аритмия. Перикардит вызывает воспаление защитных оболочек сердца, и может вызывать боль.

Как утверждают авторы исследования, две трети участников лечились от COVID-19 дома, а у 18% заболевание протекало бессимптомно. По их словам, примерно половина из них имела легкие или умеренные симптомы коронавируса.

Другое исследование, также опубликованное в JAMA Cardiology, сообщило об обнаружении инфекции в сердцах 16 из 39 — или 41% — пациентов, умерших от коронавируса. Результаты были получены в ходе вскрытия пациентов, которым было от 78 до 89 лет.

«Вирус COVID-19 может проникнуть в сердце, а в тяжелых случаях вирус, по-видимому, размножается внутри него. Нужны долгосрочные последующие исследования выживших пациентов с COVID-19, чтобы увидеть, влияет ли вирус на работу сердца в долгосрочной перспективе», — сказал соавтор исследования, кардиолог из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф Дирк Вестерманн.