Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Умер экс-кандидат в президенты Казахстана Мусагали Дуамбеков, сообщает корреспондент агентства.

«Сегодня в 8.00 мы потеряли моего супруга. Дуамбекова Мусағали Сарсенбаевича», — написала супруга погибшего на его странице в Facebook во вторник.

Дуамбеков был казахстанским политическим деятелем, доктором технических наук, профессором, академиком «МЭА «Евразия», экологом. Также он был известен как председатель «РОО «Экологическое движение «За зеленую планету», президент учреждения «Международная Академия Экологии», председатель республиканской экологической партии «Менін Казахстаным», учредитель ОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции», президент технического комитета по стандартизации «Экологически чистая продукция», президент общественного фонда «Народный антикоррупционный комитет».

В 2011 году Дуамбеков баллотировался в президенты Казахстана.