АРРФР пригрозило незарегистрированным ломбардам, МФО и КТ судом

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане выдача кредитов нерегулируемыми АРРФР микрокредитными организациями (МФО) будет наказано принудительной реорганизацией или ликвидацией, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В случае продолжения осуществления деятельности по предоставлению займов без соблюдения вышеуказанных требований, уполномоченный орган вправе подать иск в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации указанных лиц в соответствии с законами Республики Казахстан», — говорится в сообщении, размещенном в среду.

Согласно документу, законом РК предусматривалось в срок до 1 июля 2020 года госперерегистрация или учетная регистрация в качестве микрофинансовой организации юрлиц, предоставлявших займы гражданам.

По состоянию на 1 июля 2020 года учетную регистрацию в уполномоченном органе прошли 771 организация: МФО — 23, ломбарды – 566 и кредитные товарищества – 182, указывается в информации.