Почти Т1 млрд выплатил «Казатомпром» за год членам правления

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Алматы. 29 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО НАК «Казатомпром» выплатило членам правления за 2019 год Т968 млн, сообщила пресс-служба компании.

«Суммарный размер вознаграждения членов исполнительного органа АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – Т967 630 829», — говорится в сообщении компании на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду.

По данным официального сайта компании, в ее правление на сегодня входят семь человек: Галымжан Пирматов — председатель правления, Даурен Кунанбаев, Бауржан Ибраев, Биржан Дуйсембеков, Меиржан Юсупов, Риаз Эль Хасан Саид Ризви и Бексултан Бекмуратов.

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