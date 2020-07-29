За закрытие центра Алматы от автомобилей высказался член ОС

Алматы. 29 июля. КазТАГ — Мадина Алимханова. За закрытие центра города от автомобилей высказался член общественного совета (ОС) Алматы Сергей Пономарев.

«Я за то, чтобы центр города вообще закрыли от автомобилей. Мы к этому идем и придем наверняка, только вот время пройдет, потому что машин ужасное количество, они нас съедят, затопчут», — сказал Пономарев на заседании ОС в среду.

При этом он поддержал идею введения дифференцированного тарифа на оплату платных парковок Aparking в районе Зеленого базара, департамента государственных доходов и тому подобных местах.