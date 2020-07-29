Алматы. 29 июля. КазТАГ – Более 1 тыс. человек оштрафовали в Алматы за несоблюдение карантинных норм, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«С 5 июля по ст. 425 КРКобАП к административной ответственности привлечено 1022 человека, 90 из них выявлены в минувшие сутки», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, а также гигиены нормативов, в Алматы созданы специальные мониторинговые группы из числа сотрудников акимата, СЭС и полиции.

«Осуществляется постоянная проверка мест наибольшего пребывания граждан, объекты оказания услуг, общепит и другие. Кроме того, оперативными подразделениями проводится работа по выявлению массажных салонов, студий красоты, баров, ресторанов, которые функционируют, вопреки требованиям санитарного врача.

Специальные рейдовые мероприятия проводятся повсеместно и на постоянной основе», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.