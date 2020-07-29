Казахстан внесен в контрольный список по торговле людьми

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Госдепартамент США внес республику Казахстан в контрольный список по торговле людьми, передает корреспондент агентства.

«Правительство Казахстана не в полной мере соблюдает минимальные стандарты для ликвидации торговли людьми, однако делает значительные усилия для достижения цели. Эти усилия включают в себя принятие поправок, которые увеличили уголовные наказания для торговцев людьми и отменили возможность предполагаемым торговцам заплатить жертвам в обмен на отмену уголовного дела. Однако правительство не продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Усилия правительства по выявлению и защите жертв недостаточны в сравнении с общей численностью населения», — говорится в документе «TIP Report 2020», опубликованный в июне.

Отмечается, что в одном списке с Казахстаном находятся Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Камбоджия, Гамбия, Пакистан, Танзания, Уганда. При этом граничащие с Казахстаном страны Российская Федерация, Китай и Туркменистан находятся в Tier 3, что обозначает более плохую ситуацию с работорговлей.

Госдепартамент посоветовал Казахстану увеличить финансирование для помощи жертвам, начать активнее выявлять расследования случаев работорговли и изменить закон о торговле людьми, приведя его в соответствие с международными стандартами.

«Прошу поручить министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, иностранных дел и другими уполномоченными органами активизировать принятие конкретных мер по реализации полученных рекомендаций до конца текущего года, в том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии при правительстве Республики Казахстан по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми», – говорится в письме уполномоченной по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой к премьер-министру РК Аскару Мамину.